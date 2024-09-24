İsrail, İbrahimi Camisi'nde Ezanı Engelledi - Son Dakika
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İsrail, İbrahimi Camisi'nde Ezanı Engelledi

İsrail, El Halil'deki İbrahimi Camisi'nde 8 gün sabah ezanının okunmasını engelledi.

24.09.2024 13:51
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EL İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahimi Camisi'nde 8 gün art arda sabah ezanının okunmasını engelledi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin 8 gün boyunca sabah ezanının İbrahimi Camisi minarelerinden yükselmesine engel olmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bunun "İslam'ın simgelerinin gelecekte camide tamamen engellenmesini hedefleyen tehlikeli bir gelişme" olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in gerilimi tırmandırma tehlikesine ve İbrahim Camisi'nin kutsallığını ihlal etmesine karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in Yahudileştirme girişimlerini incelemek isteyen yabancı heyetlerin de içeri girmesinin İsrailli yetkililer tarafından engellendiğine dikkat çekildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece, İsrail askerlerinin koruması altında yüksek müzik eşliğinde İbrahimi Camisi'nde dini ritüeller yaptığı, caminin kutsallığına yönelik ihlallerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ihlaller sistematik şekilde gerçekleşmekte ve İbrahimi Camisi üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu da uluslararası toplumun bu ihlalleri sona erdirmek için gerekeni yapmasını ve Filistin halkının egemenliğini onaylamasını gerektiriyor."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İbrahimi Camisi'nde Ezanı Engelledi - Son Dakika

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