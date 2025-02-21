İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, ateşkes sürecinde 100 Filistinliyi öldürdü, 820'yi yaraladı, insani protokolleri ihlal etti.

21.02.2025 22:16
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İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen bir ayı aşkın sürede 100 Filistinliyi öldürdüğü, 820 kişiyi yaraladığı ve "insani protokol" hükümlerinin uygulanmasını engellediği bildirildi.

Gazze hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son kurban, bu sabah Refah'ta öldürülen bir kadındı. 19 Ocak'ta anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Gazze'de 100 Filistinliyi öldürdü, 820 kişiyi yaraladı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 350'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini belirten Maruf, en önemlileri arasında insani protokol hükümlerinin engellenmesinin yer aldığını kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın 48 bin 319 Filistinli öldü, 111 bin 749 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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