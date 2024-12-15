İsrail'in Beyt Hanun'daki Okula Saldırısında 43 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Beyt Hanun'daki Okula Saldırısında 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Halil Uveyda Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 43 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin hükümeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in 213 barınma merkezi hedef aldığını ve son iki günde 42 Filistinlinin de öldüğünü açıkladı. Ayrıca, son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar arttı.

15.12.2024 23:49
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İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna saldırısında 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlediği basın toplantısında, "İşgal ordusunun, birkaç saat önce yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Beyt Hanun beldesindeki Halil Uveyda Okuluna yönelik yaptığı katliamda en az 43 Filistinli şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Sevabite, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren 213'ten fazla barınma merkezini hedef aldığını belirtti.

İsrail güçlerinin Gazze'de 4 Sivil Savunma görevlisini daha öldürdüğünü aktaran Sevabite, saldırıların başlamasından bu yana 94 görevlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sevabite, son iki günde Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı ve Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında "42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bir katliam yaptığını" vurguladı.

İsrail'in son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarının da arttığına dikkati çeken Sevabite, "Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde birçok doktor ve sağlık çalışanı şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna yaptığı saldırının ardından yanmış cesetlerin bulunduğu bildirilmişti.

Yerinden edilen 1500 Filistinlinin sığındığı okula, İsrail askerlerinin top atışlarıyla birlikte rastgele ateş açması sonucu saldırıda ölenlerden en az 10'unun yanarak yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 976 Filistinli öldü, 106 bin 759 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyt Hanun'daki Okula Saldırısında 43 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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