İsrail'in Beyt Lahya'ya Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Beyt Lahya'ya Saldırısı: 20 Ölü

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İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

05.11.2024 04:36
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- İsrail Gazze'nin Beyt Lahya bölgesine saldırdı: En az 20 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE - İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

7 kişi hayatını kaybetmişti

Beyt Lahya günün erken saatlerinde bir kez daha İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, iki eve düzenlenen saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyt Lahya'ya Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika

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