İsrail'in Cenin'deki Altyapı Tahribatı - Son Dakika
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İsrail'in Cenin'deki Altyapı Tahribatı

İsrail ordusu, Cenin'de 15 kez altyapıyı tahrip ederek ekonomiyi ve eğitimi olumsuz etkiliyor.

19.11.2024 19:47
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampının altyapısını 15 kez tahrip ettiği belirtildi.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söyledi.

Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu belirten Ebu Rubb, "İsrail, her seferinde altyapıyı buldozerlerle yıkıyor ve yıkım çok geniş çapta oluyor. Hatta imar ettiğimiz sokaklar bile yeniden yıkılıyor. Kentin yıkılan altyapısını 14 kez yeniden ıslah ettik fakat bugün bir kez daha şiddetli şekilde yıkılıyor." dedi.

Ebu Rubb, İsrail'in "Filistin halkını psikolojik olarak tüketmeyi ve Cenin vilayetinde ekonomiyi tamamen yok etmeyi" amaçladığını vurguladı.

İsrail'in bölge ekonomisi açısından önemli bir can simidi olan Celeme Sınır Kapısı'nı 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca kapattığına işaret eden Ebu Rubb, İsrail saldırılarının sadece ekonomi üzerinde değil eğitim-öğretim süreci üzerinde de yıkıcı etkileri olduğunun altını çizdi.

Ebu Rubb, İsrail saldırılarının yol açtığı tahribatı düzeltme sorumluluğunun valiliğin ve Filistin hükümetinin kapasitesini aştığını ifade etti.

Uluslararası kuruluşlara "Filistin halkının yanında durma, koruma sağlama ve Cenin'in altyapısını iyileştirecek projeler yapma" çağrısında bulunan Ebu Rubb, omuzlarındaki yükün ağır olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Cenin Valisi Ebu Rubb, gün içerisindeki açıklamasında İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin'deki Altyapı Tahribatı - Son Dakika

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