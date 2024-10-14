İsrail'in Cibaliya'ya Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalamaya devam etti.
Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Nezle Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında Filistinli "Bedr" ailesinden 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Cibaliya'da yerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı Ebu Hüseyin Okulu'nu vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı.
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