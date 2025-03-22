İsrail'in Gazze'de Su Silahı

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, Gazze'yi yaşanmaz bir yere çevirmek için halkı susuz bırakmayı silah olarak kullandığını belirtti.

22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle Filistin İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada Gazze'de yaşanan susuzluğa vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin, susuz bırakılarak ve temiz içme suyu kaynaklarından sistematik olarak mahrum edilerek yavaş yavaş ölüme mahkum edildiği" kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'nin altyapısı, su arıtma ve kanalizasyon tesislerini büyük bir yıkıma uğrattığı ve Filistinlileri susuz bırakmayı bir silah olarak kullandığı dile getirildi.

Saldırılarda yaşanan yıkımların yanı sıra İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki merkezi su arıtma tesisine giden elektriği kesme kararının su krizini ve insanların yaşadığı koşulları daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Gazze'de geniş alanların "içme ve insan kullanımına uygun sudan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, bu suçların, Gazze'yi yaşanmaz bir yere dönüştürmeyi ve Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan soykırımın bir parçası olduğu aktarıldı.

Filistinlilerin hem "kıt hem de kirli" sulara bağımlı hale geldiği, Ekim 2023'ten önce günlük su kullanım oranı kişi başı 86 litre iken bu oranın günde 3-12 litreye kadar gerilediği kaydedildi.

"Emniyetli içme suyu ve sanitasyon hakkı" raportörüne, bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılmasına yol açan su ve sanitasyon sistemlerinin çökmesi nedeniyle Gazze'nin felaket bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, Gazze sakinlerinin su ve sanitasyon hizmetlerine erişim hakkını ve nüfusun hayatta kalması için gerekli sivil yapıların korunmasına ilişkin yükümlülükleri uygulamaya zorlanması istendi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmiş, 18 Mart'ta da yeniden askeri saldırılara başlamıştı.

İsrail'in elektrik tedarikini kesmesiyle Deyr el-Belah'taki merkezi deniz suyu arıtma tesisi devre dışı kalmıştı.