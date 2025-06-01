İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

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İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti
01.06.2025 08:34  Güncelleme: 08:58
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İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Refah'ta insani yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivillere ateş açarak en az 30 Filistinlinin ölümüne ve 115 kişinin yaralanmasına yol açtı. Son günlerde artan benzer saldırılar, uluslararası toplumda tepkiyle karşılanıyor.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

17 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken kaynaklar, İsrail'in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik şekilde uyguladığını belirtti. Sadece son birkaç günde İsrail'in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ ENGELLİYORLAR

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi sonucu Gazze'de yaşayan milyonlarca insan kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi'nde eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Devam eden saldırılarda şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda. Gazze'de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte İsrail'in yürüttüğü politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Johny Guitar:
    chp lileri mutlu eden haberler bunlar 30 58 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    insanlığın öldüğünü , müslümanların aciz olduğunu gösteren haberler. 68 2 Yanıtla
  • murat olguner:
    Kınama geç kaldı kinarlar olur biter akp li olarak oyum zehir zikkim olsun 33 12 Yanıtla
  • Oooo:
    Bu kafayla orada İsrail barınamaz Yüz yıllara yayılacak yüzbinlerce düşman. Sonra Efendim bizi neden kimse sevmiyor? 29 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Jonny Guitar,CHP yi değilde kimleri mutlu ettiğini çok iyi biliyorsunuz...İşiniz gücünüz,cambaza bak cambaza bak ,artık o numaranızı millet yemiyor...Yahudi övünç madalyasını, Yahudiler CHP lilere vermedi.Yahudiler onu herkese vermiyor,sizin gibi onlara gönülden bağlılara veriyorlar. 17 10 Yanıtla
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