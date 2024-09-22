İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 7 Ölü

İsrail ordusu, Gazze'deki Şatı Mülteci Kampı'ndaki okula hava saldırısı düzenledi, 7 Filistinli hayatını kaybetti.

22.09.2024 14:47
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İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail savaş uçaklarının Şatı Mülteci Kampı'ndaki Kefr Kasım Okulu'na saldırı düzenlediğini belirtti.

Basal, yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısı 182'ye ulaştı.

Öte yandan İsrail ordusu, yayımladığı açıklamada, dün Zeytun Mahallesi'nde binlerce sığınmacının barındığı okula düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada okulun "Hamas'a ait olduğu ve komuta merkezi olarak kullanıldığı" iddiasına yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının, dün Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika

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