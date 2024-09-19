İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 8 Ölü

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GAZZE, 19 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynaklarının Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre İsrail savaş uçakları, Şucaiyye mahallesinde yerlerinden edilmiş insanların barındığı İbn el-Heysem Okulu'nu bombaladı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, İsrail hava saldırısı sonucunda 5'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, hava saldırısının okul bahçesinde ve sınıflarda büyük tahribata yol açtığını söyledi.

İsrail ordusu ise hava kuvvetlerinin Gazze'de daha önce İbn el-Heysem Okulu olarak bilinen bir komuta ve kontrol merkezindeki Hamas militanlarını hedef aldığı açıklamasını yaptı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 41.272'ye yükseldi.