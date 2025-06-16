İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 20 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 20 Ölü

16.06.2025 12:37
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İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere ateş açarak 20 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında insani yardım almak için bekleyen Filistinli sivillere doğrudan ateş açması sonucu, en az 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, bölgenin çeşitli yerlerinde, sözde insani yardım için kurulan dağıtım merkezlerinin yakınında yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 50'si ağır 200'den fazla Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "tüm ilgili tarafları, aç insanların ölümüne ve ağır yaralanmalarına yol açmadan yardımların dağıtılması için başka mekanizmalar bulmak üzere çalışmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Han Yunus'taki Kızılhaç Hastanesi, İsrail saldırıları altında

Öte yandan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'un Mevasi bölgesinde Kızılhaç'a ait sahra hastanesine saldırdığı da belirtildi.

İsrail ateşi altındaki hastanede bulunan hasta ve yaralılar ile sağlık görevlilerinin hayatının tehlikede olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef alması şiddetle kınandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu en az 274 kişi öldü, 2 bin 532 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 55 bin 362 kişi öldü, 128 bin 741 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 20 Ölü - Son Dakika

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