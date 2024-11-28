İsrail\'in Gazze\'deki Saldırısı: 17 Ölü

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GAZZE, 28 Kasım (Xinhua) -- Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş insanların barındığı bir okula ve bir eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun yaşadığımız okula saldırması karşısında dehşete düştük. Yaralıları kurtarmak için derhal harekete geçtik ancak ekipman eksikliği nedeniyle onları kurtaramadık" dedi.