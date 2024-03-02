İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırı sonucu 760 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Gazze'deki hükümet ise İsrail'in saldırının kasıtlı ve planlı olduğunu ifade etti.

02.03.2024 19:43
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İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 118'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Sözcü Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesine 2 cenazenin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.

Kudra, tıbbi imkanların yetersiz olması ve durumu ağır çok sayıda yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

İsrail ordusu, 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Hükümet, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi - Son Dakika

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