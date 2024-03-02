| İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 118'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Sözcü Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesine 2 cenazenin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.
Kudra, tıbbi imkanların yetersiz olması ve durumu ağır çok sayıda yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
İsrail ordusu, 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşlerini 'Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk' programında ağırladığını belirterek, Türk mutfağının tarihine ve Anadolu'nun kültürel zenginliklerine tanıklık ettiklerini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de yaptığı konuşmada, Ankara için ne yapmak istediklerini engellendiklerini belirtti. Yavaş, tüm ihaleleri canlı yayınladıklarını ve halka hesap verdiklerini vurguladı. Ayrıca, siyasetin kolay kazanma aracı olmaması gerektiğini ve herkesin mal beyanını açıklaması gerektiğini söyledi. Yavaş, Ankara halkının kendisiyle elele tutuşacak belediye başkanlarını seçeceğini ifade etti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Hendek ilçesinde kaza yaptı. Kovalamaca sonucunda 3 şüpheli yakalandı ve araç içerisinde uyuşturucu madde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?