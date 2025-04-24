İsrail'in Gazze'deki Soykırımı

Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdiresi Lima Bustami, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri uluslararası toplumun sessizliğinde Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ettiğini belirtti.

İsviçre'nin Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdiresi Lima Bustami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki projesinde "üst seviyeye ulaştığını" ifade etti.

Bustami, "İsrail'in 19 aydır süren soykırımında geldiği nokta, Filistinlilerin toplu sürgününe devam etmek. Amaç, göçü hayatta kalabilmenin tek yolu haline getirmek." dedi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik "toplu sürgün" politikası izlediğini vurgulayan Bustami, "uluslararası toplumun sessizliğini kullandığına" dikkati çekti.

Bustami, Gazze'de yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinlinin İsrail'in saldırıları sebebiyle "tam anlamıyla yıkım ve boğucu ablukanın ortasında" yaşam mücadelesi verdiğine işaret ederek, İsrail'in bu ortamı Gazze'deki Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi için baskı aracı olarak kullandığını sözlerine ekledi.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların tekrar başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1928 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 55 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 305'e, yaralıların sayısı 117 bin 96'ya yükseldi.