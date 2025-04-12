İsrail'in Gazze'deki Su Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Su Krizi

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'deki 2,4 milyon kişiyi sudan mahrum bıraktığını belirtti.

12.04.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyondan fazla Filistinliyi sistematik olarak sudan mahrum bırakmaya devam ettiğini ve suyu "ölüm silahına dönüştürdüğünü" belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yaşanan su krizine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyondan fazla Filistinliyi sistematik olarak sudan mahrum bırakmayı sürdürerek suyu bir soykırım aracına ve yavaş ölüm silahına dönüştürdüğü vurgulandı.

İsrail'in, sistematik olarak su altyapısını hedef aldığı, su istasyonlarını ve kuyularını tahrip ettiği, sanitasyon tesislerinin çalışması için gereken elektrik ve yakıtı keserek, halkı hayatta kalmak için gerekli olan asgari miktardaki sudan kasıtlı olarak mahrum bırakmayı sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in, Deyr el-Belah'ta bulunan ve günlük 35 bin metreküpten fazla suyu 700 binden fazla kişiye ulaştıran iki su boru hattını kasıtlı olarak kestiği belirtilen açıklamada ayrıca, İsrail'in Deyr el-Belah bölgesindeki deniz suyu arıtma tesisine giden elektrik hattını da kestiği aktarıldı.

Arıtılmış su üretimini tamamen durduran İsrail'in, Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerinde yaklaşık 800 bin kişiyi şiddetli susuzluk riskine maruz bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, su ve kanalizasyon altyapısının yüzde 90'ından fazlasını tahrip ettiği, teknik ekiplerin hasarı onarmaya gitmesini engellediği, insani görevlerini yerine getiren işçileri hedef aldığı ve kuyular ile deniz suyunu arıtma tesislerinin işletilmesi için gereken yakıtın girişini engellediği belirtildi.

Bugüne kadar Gazze Şeridi'nde ishal, dizanteri gibi bağırsak hastalıkları ve hepatit A dahil olmak üzere suyla ilgili 1,7 milyondan fazla vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada ayrıca, çoğu çocuk 50'den fazla kişinin dehidrasyon ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in halkı kasıtlı olarak sudan mahrum bırakmasının, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu, BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporlarıyla varılan sonuca göre bir soykırım suçu ve Gazze halkının su ve gıdaya engelsiz erişiminin sağlanmasını talep eden Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ihtiyati tedbirlerin açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, İsrail'in işlediği "susuz bırakma" suçunu durdurmak ve su tesislerine yakıt, ekipman ve onarım ekiplerinin girmesini sağlamak için derhal ve etkili adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığından da Gazze Şeridi'nde suyu soykırım silahı olarak kullanmayı sürdüren İsrailli yöneticileri ve özellikle de mevcut ve eski İsrail Savunma Bakanı hakkında yeni tutuklama emirleri çıkarması talep edildi.

İnsan hakları ve insani yardım örgütlerine Gazze'nin çevresel felaket bölgesi ilan edilmesini desteklemeleri çağrısı yapılan açıklamada, sınır kapılarının derhal açılması için baskı yapmaları, su ve sanitasyon kaynaklarını güvence altına almaları istendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Sağlık, Güncel, İsrail, Çevre, Sudan, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Su Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
Estonya, Rusya’ya giden petrol tankerini alıkoydu Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
Ukrayna’ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü Ukrayna'ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü
Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır
Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
Fenerium’a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi
Isparta’da ’falcı’ operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Isparta'da 'falcı' operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

15:53 Hasan Arat kürsüde yumruklandı Hasan Arat kürsüde yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
10:28 Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:57 BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
19:06 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
18:50 Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi
18:43 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
18:29 Öğrenenler inanamıyor Cristiano Ronaldo’nun serveti ortaya çıktı Öğrenenler inanamıyor! Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 16:51:25. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Su Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement