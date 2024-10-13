İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyindeki hava saldırılarında 6 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Avrupa Hastanesi'nden bir kaynak, AA muhabirine, İsrail'in güneydeki Refah kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü ve yaralıların hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okulların yakınında toplanan siviller, İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü, yaralıların hastaneye getirildiği kaydedildi.