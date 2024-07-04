İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine geldi.
Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Utku ve üyeleri tarafından ilçe girişinde karşılanan 7 kişi, belediyeye kadar yürüdü.
Bu kişiler, belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrası meydanda kurulan çadırda geceyi geçirdi.
Yürüyüş yapanlar adına Hamdullah Ata, konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Afyonkarahisar'a geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?