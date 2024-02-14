İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 576\'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 131 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen 11 katliamda 103 kişi öldü, 145 kişi yaralandı. Saldırılar devam ederken enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunmasına rağmen sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamıyor.

14.02.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 131 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'de gerçekleştirdiği 11 katliamda 103 kişinin öldürüldüğü, 145 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 28 bin 576'ya, yaralı sayısının da 68 bin 291'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi - Son Dakika
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