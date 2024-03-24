İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Deyr Belah'ta Filistinli Attar ailesine ait evi bombaladı.
Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıda, hedef alınan ev ve çevredeki binalarda büyük yıkım meydana geldi.
Sağlık ekipleri ile sivil savunma birimleri, yaralıları ve cansız bedenleri saldırı alanından Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'ne nakletmeye devam ediyor.
Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 142 Filistinli öldürüldü, 74 bin 412 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 449 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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