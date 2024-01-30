 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116'ncı gününde çeşitli bölgelerde onlarca kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde çatışmalar ve hava saldırıları devam ediyor. Saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ise kendi kayıplarını duyurdu ve çatışmaların devam ettiğini belirtti.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırıları devam ediyor
30.01.2024 - 10:57,
Abone Ol

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116'ncı gününde çeşitli bölgelerde onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116. gününde orta ve güney kesimleri hedef aldı.

Güneydeki Refah kentinde El-Cenine Mahallesi'ne hava saldırıları düzenlendi.

Orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı da savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alınırken, güneydeki Han Yunus kentine bağlı Emel Mahallesi ve Han Yunus Mülteci Kampı çevresinde ise çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Kamptaki El-Faruk Camisi'nin İsrail güçlerince hedef alındığı, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin de aralıklarla topçu atışıyla bombalandığı aktarıldı.

Gazze genelinde saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor - Son Dakika


12:09
Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası

Son Dakika
12:09 Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement