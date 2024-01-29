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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki Sabra Mahallesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlemişti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü
29.01.2024 - 23:37,
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İsrail ordusunun, Gazze'deki Sabra Mahallesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Sabra Mahallesinde Maduh Ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği, İsrail topçu birliklerinin de kentin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Casir Apartmanının çevresini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü - Son Dakika


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