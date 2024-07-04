İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki et-Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 8'i de yaralandı. İsrail ordusunun sabaha karşı vurduğu Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi'nde bulunan 'Zeyno' ailesine ait evde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı, 13 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun bir haftadır karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan eş-Şaf Caddesi'nde İsrail ordusuna ait topçuların bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu en az 1 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı. Şucaiyye'de İsrail ordusu sivil binaları bombaladı ve bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu kesimlerine ve Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusuna ait silahlı dronlar yoğun bir şekilde uçuş gerçekleştirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli ölmüş, 87 bin 266 kişi yaralanmıştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

04.07.2024 09:35
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki et-Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 8'i de yaralandı.

İsrail ordusunun sabaha karşı vurduğu Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi'nde bulunan "Zeyno" ailesine ait evde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı, 13 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun bir haftadır karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan eş-Şaf Caddesi'nde İsrail ordusuna ait topçuların bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu en az 1 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı.

Şucaiyye'de İsrail ordusu sivil binaları bombaladı ve bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu kesimlerine ve Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusuna ait silahlı dronlar yoğun bir şekilde uçuş gerçekleştirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli ölmüş, 87 bin 266 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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