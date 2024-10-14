İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

14.10.2024 16:49
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir gıda dağıtım merkezine yönelik topçu saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi, 40 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nı insansız hava aracıya (İHA) bombalaması sonucu ise 5 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'nın Safi ve en-Nezle bölgesinde de düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 289 Filistinli öldü, 98 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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