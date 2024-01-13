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İsrail'in Gazze'ye insani yardım engeli 800 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye insani yardım engeli 800 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellemesi sonucu 800 bin kişinin açlık ve susuzluk nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu bildirdi. İsrail'in aç ve susuz bırakma politikası nedeniyle orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzey bölgelerindeki yaklaşık 800 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulandı. İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavisinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

İsrail\'in Gazze\'ye insani yardım engeli 800 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor
13.01.2024 - 19:13,  Güncelleme: 19:15
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellemesi sonucu 800 bin kişinin açlık ve susuzluk nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine insani yardımların girişlerine izin vermemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in aç ve susuz bırakma politikası nedeniyle orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzey bölgelerindeki yaklaşık 800 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulandı.

Gazze kentine 700, kuzeye 600 olmak üzere günlük 1300 tır insani yardıma ihtiyaç duyulduğu, ancak İsrail'in bölgede tam bir kıtlık yaşattığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği, bölgeye ulaşmaya çalışan yardım tırlarına ateş açtığı, içme suyu kaynakları ve su kuyularını hedef aldığı kaydedildi.

İnsanların açlık ve susuzluktan ölmesinden İsrail'in yanı sıra uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sorumlu olduğu belirtilerek saldırıların derhal sonlandırılması talep edildi.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavisinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

UNRWA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de siviller için güvenli bir yer kalmadığına dikkati çekmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), dün İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su gibi insani yardım sevkiyatlarının büyük çoğunluğunun aksadığını duyurmuştu.

UNOCHA yayımladığı raporda, yılın ilk 10 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatından yalnızca 3'üne müsaade edildiğini bildirmişti.

Raporda, "İnsani yardım ortaklarının, Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrailli yetkililerin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

UNOCHA, İsrail'in, ciddi kısıtlamalarıyla insani yardım ortaklarının çalışmalarını "felç ettiğini" vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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