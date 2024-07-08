İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, binlerce Filistinli yollara düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, binlerce Filistinli yollara düştü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezinin güneybatısına yoğun saldırılar eşliğinde girdi. Bombalardan kaçan binlerce Filistinli yeniden yollara düştü. İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri pek çok bölgeyi bombaladı, askeri araçlar ise Tel el-Hava ve Rimal mahallelerine girdi. Yoğun saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli kuzeye doğru kaçmaya başladı. Ambulans ve sağlık ekipleri bölgeye giremediği için yaralıların durumu endişe verici. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şu ana kadar binlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

08.07.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun yoğun saldırılar eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezinin güneybatısına girmesi üzerine bombalardan kaçan binlerce Filistinli yeniden yollara düştü.

AA muhabirinin sahadan aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girdi.

Filistinliler, kuzeye doğru kaçmaya başladı

Bölgedeki binlerce Filistinli, yoğun saldırlar nedeniyle kuzeye doğru kaçmaya başladı.

İsrail savaş uçakları ve topçuları gece boyu Gazze kent merkezinin doğu, batı ve orta bölgelerini saatler boyunca ağır bombalarla hedef aldı.

Saldırılar nedeniyle bölgede onlarca ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Ambulanslar bölgeye giremiyor

Devam eden yoğun bombardıman nedeniyle ambulans ve sağlık ekiplerinin bölgeye giremediği, yaralıların çoğunun bu nedenden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Görgü tanıkları da Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinlinin öldürüldüğünü, 87 bin 828 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, binlerce Filistinli yollara düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 10:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, binlerce Filistinli yollara düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement