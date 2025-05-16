İsrail'in Gazze'ye Yardım Planı Eleştirildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'de değiştirmeyi ve kontrol altında tutmayı hedeflediği yardım dağıtım planının dışlayıcı olduğunu ve daha fazla yerinden edilmeye yol açabileceğini bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de sivillerin ölümleri ve yaralananların tedavi olduğu hastanelerin bombalanmasının devam ettiğini söyleyen Laerke, "İnsani yardım kuruluşları 2 aydan uzun süredir Gazze'ye herhangi bir yardım ulaşmadığına tanık oldu. İsrail destekli Gazze'ye yardım götürme alternatif planı, BM ile İsrail yetkilileri arasında 14'ten fazla toplantıda derinlemesine analiz edildi ve tartışıldı. Bu plan doğası gereği dışlayıcı ve daha fazla yerinden edilmeye yol açacak. Plan, yardımı yalnızca Gazze'nin bazı kısımlarıyla sınırlandırırken diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamıyor." dedi.

Laerke, İsrail'in bunu "B planı" olarak sunmasının alaycı bir gündem değiştirme hamlesi olarak değerlendirirken, "Gazze'deki insanların durumunu iyileştirmek için tek mantıklı çözüm, bu çatışmada yardım ulaştıranlar tarafından tasarlanmış ve test edilmiş, bağışçılar tarafından halihazırda finanse edilmiş olan malzemelerle "A planı" idi." diye konuştu.

İsrail'in yardım planının, dağıtım noktalarının sayısını mevcut 400'den yalnızca 4 ya da 5'e düşüreceğini kaydeden Laerke, bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden şiddetli çatışmaların bölgede çok sayıda engelli birey üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağına vurgu yaptı.

Laerke, "UNOCHA, denenmiş ve test edilmiş yardım dağıtım mekanizmasının merkezi bir parçası ve ne yaptığını biliyordu. UNOCHA, uygulanması halinde derinden kusurlu bulduğu alternatif plana (İsrail planı) katılmayacak." açıklamasını yaptı.

İsrail planının, yardım tırı getirme hedefini "alaycı" olarak niteleyen Laerke, bu alternatif planın günde 68 yardım tırı ulaştırmayı hedeflediğini bildirdi.

Laerke, "Oysa ateşkes sırasında BM ve ortakları günde 800 kamyon getiriyordu. Erişim izni verilirse bunu kolayca tekrar yapabilirler." diye konuştu.

Gazze Şeridi için "kıtlık uyarısının" yapıldığını da hatırlatan Laerke, BM ve ortaklarının Gazze'de yardım dağıtımını izlemek ve yardımların yönlendirilmesi için çok güçlü bir mekanizmasının olduğunu hatırlattı.

İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırılan sistemi değiştirmek istiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için başlatacağı kapsamlı saldırılarla insani yardımların girişine izin vereceği, geçişine izin verilecek bu yardımların 2 Mart'ta başlayan insani yardım ambargosu öncesindeki miktardan çok daha az olacağı belirtiliyor.

Ayrıca yardımların, ordunun denetiminde yalnızca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmesine izin verileceği kaydediliyor.

İnsani yardımların halihazırda Gazze Şeridi'nin kuzeyine giriş ve çıkışları da denetleyen ABD'li şirket aracılığıyla kurulacak lojistik merkezlerinde Filistinlilere ulaştırılacağı ifade ediliyor.