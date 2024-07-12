İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının ardından Şucaiye mahallesinde meydana gelen enkazdan 60'tan fazla cansız bedenin çıkarıldığını duyurdu. İsrail'in hava saldırıları ve kara operasyonları sonucunda bölgedeki konutların yüzde 85'i yıkıldı ve bölge yaşanmaz hale geldi. İsrail kuvvetleri saldırılarına devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) operasyonların son gününde çok sayıda yeraltı tünel rotasını imha etti ve tünellerde silah ve iletişim ekipmanları ele geçirdi. İsrail saldırıları sonucunda Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.345'e, yaralananların sayısı ise 88.295'e yükseldi.

12.07.2024 15:15
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ÇEKİM TARİHİ: 11 Temmuz 2024

1. Gazze kentindeki enkazın çeşitli görüntüleri (Kaynak: Filistin TV)

Filistin resmi haber ajansı WAFA, uzun süredir devam eden İsrail kara harekatının ardından Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde meydana gelen enkazdan 60'ı aşkın cansız bedenin çıkarıldığını duyurdu.

WAFA, Perşembe günkü haberinde, İsrail hava saldırıları ve kara operasyonlarında Şucaiye'deki konutların yüzde 85'inden fazlasının yıkıldığını ve bölgenin yaşanmaz hale geldiğini bildirdi.

Haberde, "Tüm apartmanlar yerle bir oldu, caddeler haritadan silindi ve tüm bölgedeki kritik altyapı hedef alındı" ifadesi yer aldı.

Habere göre, İsrail kuvvetleri Gazze kentindeki Tel el-Hava mahallesine ve çok sayıda diğer bölgeye saldırmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail birliklerinin Şucaiye bölgesinde yaklaşık iki hafta süren görevlerini tamamladığını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail askerlerinin operasyonların son gününde çok sayıda yeraltı tünel rotasını imha ettiği ve tünellerde silah, dizüstü bilgisayar ve iletişim ekipmanları ele geçirdiği belirtilmişti.

Bölgede "teröristler ve terör altyapısı" bulunduğuna dair istihbarat raporları üzerine söz konusu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten IDF, "sivillere yönelik zararı hafifletmek" için operasyon öncesinde çeşitli önlemler aldığını kaydetti.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 50 kişiyi öldürürken, 54 kişiyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.345'e, yaralananların sayısıysa 88.295'e yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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