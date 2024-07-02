İsrail'in Han Yunus'taki tahliye çağrısı Gazze'deki insani yardımlara darbe vurdu - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'taki tahliye çağrısı Gazze'deki insani yardımlara darbe vurdu

BM'nin Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in Han Yunus'taki tahliye çağrısının bölgedeki insani yardımlara zarar verdiğini belirtti. Tahliye uyarısının ardından insanların panik içinde bölgeyi terk etmeye çalıştığına dikkat çeken Wateridge, Gazze'de hiçbir güvenli bölgenin olmadığını söyledi.

02.07.2024 14:18
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının buradaki insani yardımlar için başka bir yıkıcı darbe olduğunu belirtti.

Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Han Yunus'un doğusunda bölgelerin boşaltılması uyarısının ardından insanların panik içinde burayı terk etmeye çalıştığına tanık olduklarına işaret eden Wateridge, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle hiçbir güvenli bölgenin olmadığını söyledi.

Wateridge, "Yaklaşık 250 bin kişinin bu tahliye çağrısından etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bu sayının artmasını bekliyoruz. Bizim için bu tahliye uyarısı, buradaki insani yardımlar için bir başka yıkıcı darbe. Bu aynı zamanda, bölgedeki insanlar ve aileler için bir başka yıkıcı darbe. Aileler yeniden zorla yerlerinden ediliyor." dedi.

Gazze'de 17 bin çocuğun ailelerinde ayrı ve refakatsiz olduğunu vurgulayan Wateridge, hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstünde olduğu bölgede hastalıkların da artığını bildirdi.

Han Yunus'tan göçe zorlanan Filistinliler zorlu şartlarda yaşamaya çalışıyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'taki tahliye çağrısı Gazze'deki insani yardımlara darbe vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Han Yunus'taki tahliye çağrısı Gazze'deki insani yardımlara darbe vurdu - Son Dakika
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