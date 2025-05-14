İsrail'in Hava Saldırısı: 6 Ölü, 40 Yaralı

GAZZE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkileri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği hava saldırısında en az 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, ölü sayısını 16 olarak verirken, diğer medya kuruluşları kurtarma ekiplerinin verilerini dikkate alarak ölü sayısını 28 olarak açıkladı.

Filistinli güvenlik kaynaklarına göre hastaneye en az 6 füzenin isabet etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ciddi hasar aldığı görülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada saldırının, Hamas'ın yeraltındaki bir komuta ve kontrol merkezine yönelik olduğunu iddia ederek, Hamas'ı militan altyapısını gizlemek için Gazze'deki hastaneleri kullanmaya devam etmekle suçladı.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın da aralarında bulunduğu medya kuruluşları da saldırının Hamas'ın önde gelen isimlerinden Muhammed Sinvar'ı hedef aldığını öne sürdü. Geçen yıl ekim ayında Gazze'nin güneyinde İsrail güçleri tarafından öldürülen eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi Muhammed Sinvar'ın ölenler arasında olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in iddialarını reddeden Hamas, bunları "yalan ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler" olarak nitelendirdi. Hamas, İsrail'i bu tür iddiaları Gazze'nin sağlık sistemine yönelik saldırıları meşrulaştırmak ve "sivilleri terörize etmek" için kullanmakla suçladı. Açıklamada Muhammed Sinvar'ın saldırı sırasında olay yerinde bulunup bulunmadığına değinilmedi.