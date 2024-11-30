İsrail'in Hava Saldırısında 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırısında 2 Ölü, 6 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

30.11.2024 17:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Mercaiyun kentine bağlı Rab Selasin beldesinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kasaba, İsrail ordusunun topçu atışlarının da hedefi oldu.

İsrail savaş uçakları, Sur kentine bağlı Mecdel Zun bölgesine 1 ve Sayda kentinin Beysariyye bölgesine ise 2 kere hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mecdel Zun bölgesinde bir araca düzenlenen hava saldırısında, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi, Beysariyye bölgesindeki saldırılarda da 1 kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, "ateşkes şartlarını ihlal eden" Hizbullah unsurlarını hedef aldıklarını iddia etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Antlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırısında 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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