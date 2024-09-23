İsrail'in Hava Saldırısında 45 Ölü

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BEYRUT, 23 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Beyrut'un güney banliyösünde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada Rıdvan Gücü'nün komutan vekili İbrahim Akil ve 14 komutanın hayatını kaybettiği hava saldırısında enkaz kaldırma ve saldırı mağdurlarına erişme amacıyla sürdürülen çalışmaların üçüncü gününe girildiği belirtildi.

Lübnan'da 37 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2.931 kişinin yaralanmasına yol açan iletişim cihazı patlamalarının ardından İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim hızla tırmandı.