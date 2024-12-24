İsrail'in İHA Saldırısında 3 Yaralı

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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Ebubekir es-Sıddık Mahallesi'nin yanı sıra Menşiyye ve Şuheda mahallelerini İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar sonucu 3 Filistinlinin şarapnellerle yaralandığı ifade dildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda "silahlı kişilere hava saldırısı düzenlendiği" iddia edildi.

İsrail ordusunun, bugün Tulkerim kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 827 Filistinli hayatını kaybetti.