İsrail'in İran'a Saldırılarında 935 Ölü

TAHRAN, 30 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in 13-24 Haziran tarihleri arasında İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 935'e yükseldi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın pazartesi günkü haberine göre hayatını kaybedenler arasında 38 çocuk ve 132 kadın bulunuyor.

Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Adli Tıp Örgütü'nün rakamlarına göre hayatını kaybeden kadınların bazılarının hamile olduğunu söyledi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'daki nükleer ve askeri tesisleri hedef alan büyük çaplı hava saldırılarında üst düzey komutanlar, nükleer bilim insanları ve siviller hayatlarını kaybederken çok sayıda kişi de yaraladı.

İran da İsrail topraklarına çok sayıda füze ve insansız hava aracı ile saldırarak karşılık verdi. Saldırılar can kayıplarının yanı sıra maddi hasara yol açtı.

24 Haziran'da kabul edilen ateşkesle iki ülke arasında 12 gün süren çatışmalar sona erdi.