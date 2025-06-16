İsrail'in İran'daki saldırılarında ölenler için Doğu Azerbaycan'da cenaze törenleri düzenlendi

İsrail'in İran'daki saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde hayatını kaybeden 31 kişi için cenaze törenleri düzenlendi.

Tebriz'in Rahmet Vadisi'ndeki Şehitler Kabristanı'ndaki tören, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırı tehditleri nedeniyle toplu katılımla yapılmadı.

Yalnızca ölenlerin ailelerinin yer aldığı törenle 23 kişi Tebriz'de toprağa verildi.

Diğer 8 kişi de eyalete bağlı diğer ilçelerde gerçekleştirilen törenlerle defnedildi.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.