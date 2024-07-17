İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında üç Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

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BEYRUT, 17 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tire kentinde yer alan Umm Al- Tut kasabasına düzenlediği hava saldırısında üç Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Lübnan askeri kaynakları, bir İsrail savaş uçağının Umm Al-Tut'taki tarım arazisinde bulunan bir eve havadan karaya iki füze fırlattığını belirtti. Salı günü gerçekleşen saldırıda Suriye uyruklu üç çocuk hayatını kaybederken, ev yıkıldı ve çevredeki tarlalarda hasar meydana geldi.

Kaynaklara göre, İsrail savaş uçaklarının Salı günü öğleden sonra Lübnan'ın güney sınır bölgesindeki dört kasaba ve köyü hedef alan toplam beş hava saldırısında 12 ev yerle bir olurken, 25 ev hasar gördü.

Kaynaklar ayrıca, İsrail'e ait topçu birliğinin doğu kesimlerdeki yedi kasaba ve köye, 12'si fosforlu olmak üzere attığı yaklaşık 25 top mermisinin çok sayıda yangına neden olduğunu belirtti.