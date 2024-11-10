İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 26 Ölü

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BEYRUT, 10 Kasım (Xinhua) -- İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki kasaba ve köylere düzenlediği bir dizi hava saldırısında en az 26 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ülkenin güneyindeki kasaba ve köylere 19, doğusundaki köy ve kasabalara ise 12 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırılarında en az 6 sağlık görevlisinin öldüğünü ve 5 sivilin yaralandığını, doğudaki saldırılarda ise ölü sayısının 20'ye, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan Hizbullah da cumartesi günü yaptığı açıklamada Tel Aviv'in güneyindeki Malam askeri fabrikasını ilk kez bir füze dalgasıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah, bu fabrikada hava ve füze savunma sistemleri üretildiğini öne sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hava saldırılarında ölenlerin sayısı 3.136'ya, yaralananların sayısı ise 13.979'a yükseldi.