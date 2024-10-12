İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in ayrıca Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Beyrut'un kuzeyindeki Keservan'a bağlı Muaysira bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölü - Son Dakika
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