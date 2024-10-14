İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenleyerek halkı etkiliyor.

14.10.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birçok köy ve beldeye yönelik hava saldırılarının yanı sıra sınır bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, güneydeki Sur, Sayda ve Marcayun kentlerine bağlı beldeleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, Sur kentine bağlı Nakura, Şem ve Tayr Harfa beldelerine hava saldırıları düzenlediği aktarılan haberde, Sayda'ya bağlı beldeleri hedef alan saldırılarda yaralanan bazı vatandaşların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail topçu birliklerinin, Marcayun ve Sur'a bağlı beldelere yönelik atışlar yaptığına işaret edildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 306 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi öldü, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
13:00 40 milyon TL’yi reddeden Yunus Akgün’ün Galatasaray’dan istediği ücret belli oldu 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu
12:27 Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
12:06 Jose Mourinho, Fenerbahçe’den zam istedi Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi
12:02 Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
11:18 Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 02:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.