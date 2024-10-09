İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 36 Ölü

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BEYRUT, 9 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya, yaralananların sayısı ise 150'ye ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Salı gecesi yaptığı açıklamada, Bekaa bölgesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Nebatiye vilayetinde ise 30 kişi hayatını kaybederken, 121 kişi de yaralandı.

Ayrıca, Lübnan Dağı'nda 20 kişi, Baalbek Hermel bölgesinde ise 1 kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililere göre İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Lübnan'da ölenlerin sayısı 2.100'ü aşarken, 10.000'den fazla kişi de yaralandı.