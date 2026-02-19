İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

19.02.2026 11:17
İsrail, güney Lübnan'daki Hizbullah altyapılarını hedef alarak saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun, gece Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye saldırılar düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçağı güneydeki El-Bisariye beldesi yakınındaki Tebna bölgesini hedef aldı.

İsrail güçleri Bint Cubeyl yakınlarındaki Yarun beldesinde de bir yere saldırı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun gece saatlerinde güneydeki çeşitli bölgelerde "Hizbullah'a ait altyapıları" hedef aldığını öne sürdü.

Waweya, hedefler arasında "silah depoları, roket fırlatma rampaları ve İsrail'e karşı terör planlarının ilerletilmesinde kullanılan askeri noktaların" yer aldığını iddia etti.

Söz konusu altyapıların varlığının, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut mutabakatın ihlali olduğunu savunan Waweya, İsrail'in her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

