İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun, Nebatiye kentinde düzenlediği saldırıda 1 kurye hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Ayn Dibal beldesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı, Nebatiye kentine bağlı Habbuş beldesine düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca İsrail uçaklarının Mecdel Sil beldesinde de bir ambulansın hedef alındığı saldırıda 1 sağlık çalışanının öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun, kentin Meyfedun beldesi yolunda araç taşımak için kullanılan bir treyleri hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca bugün güneydeki Hasada, Hiraç Serire, Batı Zavtar, Suvana, Dıbbin, Bulat, Sadikin, Beraşit, Haurf, Düveyr, Doğu Zavtar, Arnun, Dibbin, Deyr ez-Zelrani, el-Kifur, Kalavay, Burc Kalavay, Ganduriye, Fırun, Kefr Rumman, Ramiye ve Ayta eş-Şaab beldelerini de hedef aldı.

Haruf'taki saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, Düveyr'de ise 3 kişi öldü.

Sur kentine bağlı Sarifa, Abbasiye, Bediyas, Mecadil ve Cuviye beldelerinin hedef alındığı İsrail saldırılarında ise Cuviye'de 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Arzay beldesi çevresine de saldırılar gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları da güneydeki Kefer Sir ve Dıbbin beldelerini bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.