İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

23.07.2026 23:23
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İsrail ordusu, ateşkesine rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri Mercayun ilçesinde işgal altındaki Hiyam beldesinde bir evi ateşe verdi.

İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Siryan ile Kusayr beldeleri arasındaki bölgeyi hava saldırısıyla hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusu güneydeki Haddasa ve Sırbin beldelerinde patlayıcılarla evleri yıktı. Patlamalarla eş zamanlı Sırbin beldesi topçu atışlarıyla hedef alındı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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