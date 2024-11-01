İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Şiddetleniyor

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İsrail'in Lübnan'a yönelik geçen yıldan bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılarda ülkenin güneyindeki binaların dörtte biri hasar gördü veya tamamen yok oldu.

Washington Post'un uydu verilerinin analiziyle hazırladığı haberine göre, İsrail'in saldırıları Lübnan'daki yaşam alanlarını ve altyapıyı ciddi ölçüde harap ediyor.

Washington Post, CUNY Lisansüstü Merkezi ve Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından sağlanan Sentinel-1 verilerini ve sosyal medyada doğrulanan videoları analiz etti.

Güney Lübnan'dan uydu görüntülerinin incelendiği analizde İsrail'in hava saldırıları ve yoğunlaşan kara savaşlarının yol açtığı görünür yıkıma ek olarak, videolar İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkımları da gösteriyor.

Lübnan'a karşı yürütülen saldırılarda sınır köylerinde binlerce yapı etkilenirken bunlar arasında en az dokuz dini mekan da kontrollü patlamalarla yıkıldı.

İsrail sınırına yakın 25 Lübnan belediyesindeki binaların neredeyse dörtte biri hasar gördü veya yok edildi.

Saldırılarda sınır bölgelerinde en az 5 bin 868 bina hasar görürken veya yok olurken Ayta eş-Şab ve Kfar Kila'daki binaların yarısı ağır zarar gördü.

İsrail Lübnan'a saldırılarına geçen yıl ekim ayından bu yana sürdürse de hasarın yüzde 80'i İsrail'in ülkeye 30 Eylül'de kara saldırılarını başlatmasından bu yana meydana geldi.

Lübnan'ın güneyinden 834 binden fazla kişi iç göçe zorlandı

Lübnan'a saldırıların sona erdirilmesine ilişkin müzakereler tartışılsa da yıkım hızla devam ediyor.

İsrail ordusu haberin bulgularına dair yorum yapmazken açıklamasında, "kesin istihbarata dayalı yerel, sınırlı, hedefli baskınlar düzenlediğini" iddia etti.

İsrail'in saldırıları Lübnan'da neredeyse her bölgeyi etkilerken yaklaşık 5 kişiden 1'i evini terk etmek zorunda kaldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinden 834 binden fazla kişinin iç göçe zorlandığını açıkladı.

"Sistematik yıkım, kültürel kimliği de tehdit ediyor"

İsrail'in saldırılarının bölgedeki yıkımının sadece fiziki değil, kültürel kimliğe de tehdit olduğu belirtiliyor.

Güney Lübnan'a odaklanan çevre grubu Green Southerners'ın Direktörü Hisham Younes, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki insanların topraklarıyla bağlarını koparmaya çalıştığını söyleyerek "Bu sistematik yıkım sadece bu bölgedeki insanların geçim kaynaklarını değil, bölgenin kültürel kimliğini de tehdit ediyor." dedi.

Sosyal medya platformu X'te 22 Ekim'de yayınlanan bir videoda, bir patlamada yarım düzine binanın yıkıldığı ve 400 yıllık Ayta eş-Şab köyünü toz bulutlarının kapladığı ve enkaza dönüştüğü görülüyor.

Başka bir videoda da bir İsrail askeri, sınırın yakınındaki Dhayra köyünde saldırı sonrası toz yığınına dönüşen minareyi kayda alarak "Ne an!" diyor. Etrafındakiler de bu sırada ilahiler söylüyor.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu değerlendiriliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.