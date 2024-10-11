İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Son 24 saatte Lübnan'da 60 kişi öldü, 168 kişi yaralandı; toplam can kaybı 2229'a yükseldi.

11.10.2024 22:17
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İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 60 kişinin öldüğü, 168 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a 57 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırılarda 60 kişinin daha hayatını kaybettiği, 168 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a 9 bin 588 saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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