İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 22 Ölü

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BEYRUT, 8 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti, 111 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cebel-i Lübnan'da 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı bildirildi. Baalbek-Hirmil bölgesinde de 8 kişi yaralandı.

Bekaa bölgesinde 12 kişi yaralanırken, Nebatiye vilayetinde dört kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Güney vilayetinde de 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyerek en az 2.000 kişinin ölümüne neden oldu.