İsrail'in Lübnan'da Camii Bombardımanı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 camiyi yıktığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Lübnan'ın Güney vilayetine bağlı Sur kentinin Dahira beldesinde bir cami İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Caminin bombalanması, Dahira beldesi yakınındaki Ceradih askeri bölgesinden bir grup İsrail askerinin sınırlı olarak sızmasının ardından gerçekleşti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da ülkenin güneyindeki Kefr Tebnit beldesine gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından yoğun saldırılar düzenlendiğini, bombardımanda beldedeki tarihi bir caminin tamamen yıkıldığını kaydetti.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın, toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.