İsrail'in Lübnan'daki Yıkımı Devam Ediyor

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Gazze Şeridi'nde binlerce ev ve binayı havaya uçuran İsrail ordusu, şimdi de karadan işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde benzer bir yıkıma başladı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım kapsamında Gazze'de binlerce ev ve binayı havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlerin yanı sıra camileri, okulları ve üniversiteleri dahi patlayıcı yerleştirerek yerle bir etti.

Gazze'de Filistinlilere ait yapıların havaya uçurulduğu anları kaydeden İsrail askerleri, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere ait yapıların patlayıcılarla yerle bir edildiği anlarda sevinç çığlıkları attığı görüntüler tartışmalara neden olsa da bu yıkım Gazze'de hala devam ediyor.

Lübnanlıların evlerini yıkarken sevinç çığlıkları attılar

Gazze'nin ardından şimdi de 30 Eylül'den bu yana İsrail ordusunun kara saldırısı düzenlediği Lübnan'ın güneyinden benzer görüntüler geliyor.

Lübnan haber ajansına göre, İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı.

İsrail askerlerinin Meys El-Cebel beldesindeki çok sayıda evi, patlayıcıyla aynı anda havaya uçurduğunu gösteren görüntü ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan ve İsrail askerlerince kaydedildiği düşünülen görüntüde, bir kişi patlama öncesi geri sayım yapıyor.

Geri sayımın sona ermesiyle çok sayıda evin aynı anda havaya uçurulduğu kameraya yansıyor.

Patlamaların etkisiyle bölgeyi dumanlar kaplarken, İsrail askerlerinin sevinç çığlıklıları attığı duyuluyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi de yaralandı.