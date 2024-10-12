İsrail'in Lübnan Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı

İsrail\'in Lübnan Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

12.10.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ayrıca Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
22:48 Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı
22:04 Camp Nou’nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:50 Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı Soğukkanlı cani kan dondurdu Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı! Soğukkanlı cani kan dondurdu
21:36 Ümit Milli Takım, Letonya’yı sahasında 3-0 yendi Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
21:00 Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı Bu kaçıncı Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 18:09:01. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Hava Saldırısı: 5 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.