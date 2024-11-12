İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3 Bin 287 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3 Bin 287 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3,287'ye, yaralı sayısı 14,222'ye ulaştı.

12.11.2024 19:47
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İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 287'ye, yaralı sayısı da 14 bin 222'ye çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 kişinin öldüğü, 88 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 287'ye, yaralı sayısının 14 bin 222'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 847'sini kadın ve çocukların, 191'ini de sağlık çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3 Bin 287 Ölü - Son Dakika

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