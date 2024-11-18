- İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı: 11 ölü
BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki Tyre bölgesinde düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Tyre bölgesini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, "Düşman İsrail'in Sur bölgesindeki köylere düzenlediği saldırılarda 48 kişi yaralandı" denildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika
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